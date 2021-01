OL - Garcia : "On a su revenir avec du caractère et du talent"

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, salue la force de caractère de son équipe, qui a ramené le match nul de Rennes ce samedi après avoir été mené 2-0 (2-2).

"On a eu beaucoup de déchet technique. On a rendu beaucoup de ballons aux Rennais. Ils étaient plus déterminés que nous pendant une heure. On a eu des situations mais on n’a pas beaucoup cadré. On est revenu au mental, avec les tripes. C’est vraiment un bon point. On a été capables de le prendre et d’être champion d’automne… Maxence Caqueret et Rayan Cherki ont beaucoup apporté. C’est bien. On sait qu’on peut bonifier l’équipe… Ce n’était pas simple de jouer deux matches en trois jours pour une reprise. On n’est pas tous au même niveau physique" a-t-il déclaré.