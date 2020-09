ASSE - Puel : "Heureux pour ces gamins"

S'il reconnaît que "tout n'a pas été parfait", l'entraîneur de Saint-Étienne Claude Puel savoure la victoire des Verts à Marseille (0-2), ce jeudi soir, en match en retard comptant pour la 1ère journée de Ligue 1. "Je suis heureux pour ces gamins, pour cette bande encadrée par des joueurs d'expérience. Ils sont récompensés. Certains ont débuté en Ligue 1 ce soir (ce jeudi), en plus", a d'abord souligné Puel, en référence à Moueffek et Sissoko.

"On a très bien entamé ce match en marquant un superbe but. On a eu des situations pour marquer ce deuxième but puis la sortie de Mathieu (Debuchy) nous a un peu déboussolés, on a manqué de sérénité, on a perdu des ballons bêtes. On a un peu remis les Marseillais dans le match", a-t-il poursuivi. "On est chanceux de ne pas concéder l'égalisation, on a tout donné et au courage on a doublé la mise. C'était un match vivant. Trois victoires, trois clean-sheet, ce n'est pas anecdotique. C'est une équipe qui vit, et ça m'intéresse."