ASM - Ben Yedder : "On sait que Marseille va jouer gros aussi"

Alors que l'AS Monaco affronte l'OM ce samedi dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, Wissam Ben Yedder évoque la situation du club marseillais. "Ce ne sera pas un match facile" estime-t-il.

"On a vu qu’ils avaient des difficultés ces temps-ci. Maintenant c’est une bonne équipe, qui a disputé la Ligue des Champions, donc il faut faire attention. Je pense que ça se joue à 50-50 avec eux. On va essayer de préparer ce match de la meilleure des façons en tout cas. On sait que Marseille joue gros également sur cette rencontre. Mais on joue à domicile et on va essayer d’aller chercher un résultat pour poursuivre notre bonne série" a-t-il déclaré.