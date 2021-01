OL - Rudi Garcia milite pour une prolongation de Marcelo !

La victoire de l'Olympique Lyonnais sur Saint-Etienne (5-0) a été notamment marqué par un doublé de la tête de Marcelo. Et sur les 5 buts inscrits, 4 ont été mis à la suite d'un coup de pied arrêté. Une satisfaction pour le coach Rudi Garcia, qui loue son défenseur central, et parle de sa probable prolongation de contrat.

"Il est en discussion avec le club. Si vous me posez la question, sur un plan personnel, je pense que c’est un élément très, très important de notre équipe et de notre défense" explique Garcia. Malgré les 33 ans du Brésilien le coach estime qu'il a encore de belles années devant lui. "Il est en pleine force de l’âge. En plus, en défense centrale, on peut jouer très, très longtemps. Vitorino Hilton ne me contredira pas. Et moi qui suis allé en Italie, j’ai quitté un championnat de France où on trouve que les joueurs sont assez vite vieillissants, alors que là-bas, c’est assez fréquent d’avoir des joueurs qui jouent jusqu’à 36, 37, 38 ans. Et plus facilement en défense centrale. Je pense que Marcelo a encore de belles années devant lui et pourvu qu’elles soient à l’Olympique Lyonnais."