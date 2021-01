ASSE - Pour Claude Puel, aucun joueur n'est indispensable dans son effectif

L'AS Saint-Étienne s'est incliné lourdement dans son derby face à l'OL (5-0). Claude Puel a fait notamment le choix de laisser des créateurs comme Aouchiche et Boudebouz sur le banc au coup d'envoi. Mais pour le technicien, aucun de ses joueurs n'est indispensable.

"On peut refaire le match, aligner une autre équipe mais je ne suis pas certain qu'en face, ils soient d'accord. J'ai pris des décisions par rapport aux états de forme des uns et des autres, de ce que je voyais à l'entraînement. Il n'existe pas de sauveur. Si on avait des joueurs indispensables, ils seraient alignés quotidiennement" a-t-il lâché.