ASSE - Claude Puel : "Oublier ce match car pas grand chose à en retenir"

L'AS Saint-Étienne a coulé dans le derby face à l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Claude Puel se sont pris une manita (0-5). Pour le coach, il manquait d'à peu près tout à sa troupe.

"On va se remettre les idées à l'endroit avec une semaine normale afin de préparer un match important à Nice, puis d'enchaîner avec des adversaires directs. Il va falloir retrouver de la saine agressivité et de la qualité dans le jeu. Et oublier ce match car il n'y a pas grand-chose à retenir. Travailler ensemble pour se reprendre, récupérer tout le monde petit à petit et se présenter en ordre de bataille pour la suite" a-t-il déclaré.