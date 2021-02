Nîmes - Jérôme Arpinon : "Un Nîmes à deux visages"

Battu sur le terrain du PSG (0-3), le Nîmes Olympique a tout de même réalisé une bonne deuxième période. De quoi bien travailler contre les concurrents directs que les Crocodiles vont affronter en février selon Jérôme Arpinon, l'entraîneur.

"Nous avons été timides en première période, nous avons manqué d'impact. J'ai demandé à aller les chercher plus haut, notamment en deuxième période, où nous avons été meilleurs. Il faut s'appuyer là-dessus. Le premier but vient d'une passe négative. Noël est pourtant terminé ! J'ai voulu faire tourner quelques joueurs, notamment Lucas Deaux ou Moussa Koné. Nous sommes à quatre points du barragiste, avec un match en moins. Cela peut aller vite. Nous avons joué contre des gros, et notre calendrier va s'alléger. Il faudra gagner contre nos concurrents directs" a-t-il déclaré.