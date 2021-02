OL - Rudi Garcia en attend plus de ses attaquants

L'OL s'est défait petitement de Dijon lors de la 23e journée de Ligue 1 (1-0). Pour le coach lyonnais Rudi Garcia, son trio d'attaque n'a pas été assez performant.

"Il y a eu des satisfactions mais à partir du moment où on ne concrétise pas nos occasions... On aurait pu marquer avant le but, on ne va pas se cacher devant un manque de réussite, car on a eu trop de situations sur lesquelles nos attaquants ont manqué de détermination pour nous rendre le match plus facile. Kadewere et Toko Ekambi moins bien ? Memphis aussi. Il a beaucoup raté aujourd'hui, notre trio d'attaque dans son ensemble. On attend mieux de ces trois-là. Il n'y a pas d'excuse particulière" a-t-il déclaré.