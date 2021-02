Lens - Franck Haise est partagé après le nul contre l'OM

Le RC Lens a réussi à renverser la vapeur face à l'OM alors que le club était mené 2-0 à la pause. La troupe de Franck Haise a obtenu le nul après une deuxième période aboutie. Le coach aurait même voulu obtenir plus.

"Je vois le verre à moitié plein, même si j'aurais préféré qu'on gagne chez nous, parce que prendre un point contre Marseille en étant mené 2-0 à la pause est déjà une bonne chose. On a bien réagi, même si on avait bien agi en première période et que je trouve qu'on encaisse plutôt des buts sur des coups du sort ou des errements sur des deuxièmes ballons après des coups de pied arrêtés" explique Haise. "Le score n'était pas hyper logique mais les joueurs ont répondu présent jusqu'au bout. Il y a une petite déception de ne pas mettre le troisième but parce que la deuxième période est totalement en notre faveur, même si je n'oublie pas que Marseille a eu une grosse occasion à 2-1. Je ne suis pas surpris qu'on soit à ce niveau parce qu'on travaille pour ça depuis des mois mais je suis plutôt content de ce que les joueurs produisent, et ce depuis un moment".