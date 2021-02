ASM - Niko Kovac félicite ses joueurs après la victoire "méritée" dans le derby

Niko Kovac est ravi que son équipe de Monaco ait remporté le 100ème derby face à l'OGC Nice (2-1), et ce avec la manière. L'entraîneur allemand était un homme comblé en conférence de presse.

"Notre ambition était claire. On a gagné le 100e derby. On a mérité cette victoire. On a poussé et on est resté calmes dans ce match très physique. Nice n'a fait que deux frappes cadrées. Je félicite mes joueurs. Il faut gagner ces matches serrés. En fin de match, on était bien organisé. Je n'ai pas eu trop de crainte" assure Niko Kovac. "Je suis là pour pousser mes joueurs en fin de match. Je le fais pour les encourager. Actuellement, on joue bien. On progresse. Je suis aussi là pour progresser. Je suis content de la façon dont on joue. Les attentes sont très élevées à Monaco. J'en suis conscient. Mais Monaco a terminé 17e et 9e les dernières saisons. On a peu changé l'équipe. On la reconstruit. Devant, les équipes sont construites depuis quelques années et sont très fortes. Elles ont une longueur d'avance. Si en fin de Championnat, on est en embuscade, on tentera le coup. Il y aura des échéances très rapprochées, je ferai certainement des changements".