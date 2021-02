OM - Nasser Larguet : "Très fier des joueurs vu le contexte"

L'OM n'a pu faire mieux que 2-2 après avoir mené 2-0 à la pause face au RC Lens. L'entraîneur intérimaire Nasser Larguet est pourtant fier de ses joueurs vu le contexte particulier qui règne à Marseille depuis plusieurs jours.

"Quand on mène on peut avoir des regrets mais le nul est mérité sur l'ensemble du match, on aurait même pu perdre en deuxième mi-temps. J'ai aimé la générosité et l'engagement que les joueurs ont mis, même si ça a été très difficile à la fin. Je leur tire un grand coup de chapeau. Sur les dix premières minutes de la seconde période, on savait que Lens allait remettre un coup de collier. Même en revenant à 2-1, on a eu un ballon de 3-1. Il y a des regrets certes, mais sur l'ensemble du match, quand vous analysez les situations, le nul est mérité, je le répète. Un point dans le contexte actuel, c'est très bien" a-t-il déclaré.