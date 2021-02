Nice - Adrian Ursea voit des choses encourageantes malgré la défaite contre Monaco

Nice a perdu sur la pelouse de Monaco (2-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. Pour autant, le coach Niçois Adrian Ursea voit beaucoup de points positifs dans cette défaite.

"La deuxième mi-temps donne des signes encourageants. La première aussi. Mais en face, on avait une très bonne équipe de Monaco. L'équipe avait envie de poser le jeu, d'attaquer et de défendre ensemble. On a des regrets mais Monaco a eu pas mal d'occasions, a mis beaucoup d'intensité. Elle défend dans un système et attaque dans un autre. Elle est bien huilée. On a pourtant réussi à la mettre en difficulté. C'est rare ces derniers temps. Cela me donne confiance pour la suite. Il faut s'appuyer de ce qu'on a fait ce soir pour remonter au classement. À nous de retrouver de la constance" a lâché le coach niçois.