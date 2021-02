PSG - Pochettino : "Le premier responsable, c'est l'entraîneur"

Le Paris Saint-Germain n'arrive pas contre les gros en Ligue 1. La troupe de Pochettino s'est inclinée 2-0 contre Monaco, un rival pour le titre. L'entraîneur Argentin prend la responsabilité de la défaite.

"Je crois que les parties sont différentes, les compétitions aussi. On a avait bien démarré le match mais on concède le premier but. Monaco a joué une bonne partie défensivement. On a eu 75 % de possession. Il nous a manqué des idées dans le dernier tiers. Nous avions parlé de maintenir le niveau de concentration. Les parties sont différentes, nous pouvons répliquer d'une soirée à l'autre. Nous n'avons pas fait un bon match ce soir. Monaco a pris l'avantage sur des occasions. On n'a pas produit la même chose. Quand tu ne gagnes pas un match, le premier responsable c'est moi. S'il y a un coupable, c'est moi. J'assume la responsabilité" a-t-il déclaré.