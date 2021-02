PSG - Pochettino ne baisse pas les bras: "Tant que c'est possible, on se battra pour le titre"

En s'inclinant contre Monaco, le PSG est relégué à 4 points du leader Lille. À 12 journées de la fin, le suspens est grand mais l'entraîneur Parisien Mauricio Pochettino croit toujours au titre.

"C'est la réalité, on ne peut pas la changer. On va continuer à se battre, à essayer. Tant que ce sera possible, on se battra" a-t-il déclaré. Cette saison, Paris compte déjà 6 défaites, une première dans l'ère QSI.