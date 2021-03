OM - Larguet : "Ce match vaut plus qu'un simple point"

L'Olympique de Marseille a accroché l'OL sur le score de 1-1. Pour le coach Marseillais Nasser Larguet, c'est un match référence collectivement parlant.

"Ce match vaut plus qu'un simple point car nous étions en peine convalescence il y a quelque temps. Ce match est une référence pour moi, par rapport au fait d'avoir confiance dans le fait de bien figurer collectivement. J'avais dit aux joueurs de se mettre dans une bulle sportive et de se déconnecter de tout ce qu'il se passe autour. Ils ont été focus là-dessus. Je vis bien cet intérim, je me méfie des louanges, c'est aux joueurs qu'il faut les adresser" a-t-il déclaré.