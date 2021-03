LOSC - Galtier : "Mentalement, mes joueurs ont été très forts"

Lille a battu l'OM (2-0) en marquant dans les toutes dernières minutes, lors de la 28e journée de Ligue 1. L'entraîneur lillois, Christophe Galtier, a souligné la force mentale de ses joueurs.

"On est allés le chercher jusqu'au bout. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d'abnégation. On n'a pas marqué sur nos temps forts. On aurait pu penser qu'on allait en rester comme ça à 0-0 ou prendre un contre car on était déséquilibrés. Mais ce déséquilibre nous a permis d'avoir beaucoup de monde dans la surface de réparation adverse. J'ai apprécié que nous ayons plus de jeu, que nous soyons plus portés vers l'avant, que nous ayons plus de situations. Steve (Mandanda) a longtemps retardé l'échéance. On a essuyé un peu de maladresse. Mais c'était notre dixième match sur une série de onze et cela commence à tirer sur les organismes. Mais mentalement, mes joueurs ont été très forts" a-t-il déclaré.