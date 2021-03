OL - Rudi Garcia remercie les entrants face à Rennes

Après la victoire étriquée de son équipe face à Rennes (1-0) ce mercredi dans le cadre de la 28e journée de L1, Rudi Garcia a tenu à souligner l'état d'esprit combatif de ses joueurs et notamment celui des entrants.

"On a beaucoup manqué de fluidité dans un premier temps. On devait aller les chercher plus haut et aider Memphis. Après, on n’a pas vraiment été mis en danger lors du premier acte, on a simplement été inoffensifs. Il convient de féliciter les entrants, qui nous ont aidés à faire une seconde période digne de l’OL. Et notamment Aouar, auteur d'un superbe but, sur lequel Depay fait d'ailleurs quelque chose d'incroyable", a-t-il déclaré.