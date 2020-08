OM - Villas-Boas : "On s'est mis en difficulté"

L'Olympique de Marseille s'est imposé à Brest dimanche lors de son premier match de la saison en Ligue 1 (2-3). S'il préfère retenir le résultat, André Villas-Boas est conscient de certaines lacunes de son équipe.

"Oui, on s'est mis nous-mêmes en difficulté, deux fois. À 2-0, et quand l’adversaire revient à 3-2. On semblait contrôler le match à 2-0 et à 3-1, mais on a commis des erreurs. Brest a bien joué, c’est une équipe que j’apprécie beaucoup. On a bien défendu, on a su être efficace, mais on a souffert aussi. On prend 3 points, on commence bien le championnat contrairement à la saison dernière. C’est toujours un voyage difficile, je suis donc content du résultat. On doit améliorer des choses dans la performance, mais il y a quand même du positif" a-t-il déclaré.