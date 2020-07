Real Madrid - Zinédine Zidane encense Ferland Mendy

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane se réjouit de la performance de Ferland Mendy lors de la victoire contre Alavés (2-0), ce vendredi soir en clôture de la 35e journée de Liga.

"On est contents de sa prestation (hier soir). C'est la première année pour lui ici. Il est au niveau, et ça, c'est la bonne nouvelle. Il est venu ici pour montrer ses qualités, c'est ce qu'il est en train de faire, et on est tous contents de son rendement" a-t-il déclaré.