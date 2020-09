PSG - Tuchel : "On souffre beaucoup et on est vraiment fatigués"

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a tenu à féliciter ses troupes pour leur victoire à Nice (3-0), notamment Kylian Mbappé. Il a aussi pointé du doigt la fatigue et les absences.

"Surpris par la rentrée de Mbappé ? Non. Mais impressionné par sa prestation après un seul entraînement avec l'équipe. Il montre toujours qu'il peut faire des choses extraordinaires et qu'il sait faire la différence. Cela nous aide beaucoup. Mais j'ai vu un effort de toute l'équipe alors qu'il y a de nombreux gars blessés ou suspendus. On souffre beaucoup et on est vraiment fatigués. Les joueurs vont bénéficier de deux voire trois jours de récupération pour les plus utilisé" a-t-il déclaré.