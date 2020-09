OM - Villas-Boas attend une réaction face à Metz

Lille a longtemps mené au score dimanche soir avant de voir Marseille revenir en fin de match sur un but de Valère Germain au Vélodrome (1-1). Après la rencontre, le coach phocéen retenait la bonne réaction de ses joueurs plutôt que les deux points perdus. "Mandanda a fait un gros match, mais en première mi-temps, le match était tactiquement intéressant. On est mal rentré dans la deuxième mi-temps. On a raté plusieurs passes dans la construction du jeu. On doit s'améliorer dans ce domaine. On a subi sur le but, avec ce ballon qui tombe derrière Kamara et Rongier. Il y aurait même pu en avoir un deuxième, juste après. (...) On a tiré sur le poteau aussi, mais oui, s'il y a 2-0 à la 47e minute, c'est fini. On a aussi donné plusieurs ballons à l'adversaire, on a pris des contre-attaques en première mi-temps avec des pertes de balle qu'on ne fait pas habituellement."

Le coach phocéen attend un peu plus d'orgueil face à Metz samedi. "Il faudra un peu de temps pour améliorer notre jeu. Mais on prend un bon point. Maintenant, la victoire est obligatoire contre Metz (samedi). Il faudra un peu plus d'orgueil, il y aura des choses à améliorer".