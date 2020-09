PSG - Le gros coup de gueule de Thomas Tuchel

Le PSG s'est imposé sur la pelouse de Reims dimanche soir (0-2) sur un doublé de Mauro Icardi. Thomas Tuchel aurait aimé plus de réalisme de la part de ses attaquants malgré ce troisième succès de rang.

"On maîtrisait la rencontre. On gagne, c'est positif, mais on reste à portée de l'adversaire à la mi-temps. Et après le repos, on a laissé trop d'espaces à Reims, on a perdu trop de ballons faciles. J'attends plus de qualité, de sérieux, de la part de mes joueurs. Plus de précision. C'était nécessaire de fermer le match plus tôt, fermer les espaces. C'était trop ouvert, trop de ballons perdus faciles, ce n'était pas nous. Pendant les derniers matchs, on n'avait pas de phases comme ça. C'était trop" s'agace Tuchel en conférence de presse.

"Si on peut faire 8 buts, on doit faire 8 buts"

Très agacé par l'attitude de ses joueurs, Tuchel réclame un instinct de tueur devant les cages : "On manque de buts, on doit retrouver notre efficacité mais aussi l'instinct de tueur. J'ai eu le sentiment de : 'Ok on va créer une autre'. Ce n'est pas comme ça. Si on peut faire 8 buts, on doit faire 8 buts. Je veux absolument avoir ce sérieux, cette intensité, cette agressivité dans le camp adverse, absolument".

Sur BeIN Sports MENA, l'Allemand a poursuivi son coup de gueule : "Clairement, on est en déficit. On a de grandes occasions, honnêtement, je n'ai pas d'explications. Je ne sais pas comment travailler sur ça... Des occasions à deux mètres, quatre mètres des buts adverses, parfois sans gardien... Je ne peux pas faire d'entraînement sur ça...".