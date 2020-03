Dortmund - Haaland : 'Les Parisiens sont tellement bons...'

Pas rancunier après s'être fait chambrer par les joueurs parisiens, suite à l'élimination de Dortmund face au PSG mercredi soir (défaite 2-0), Erling Haaland a reconnu la supériorité des champions de France. "On a fait ce qu'on a pu, ce n'était pas un bon match, on savait que ce serait difficile. Je suis très déçu", a d'abord soufflé l'attaquant norvégien. "On encaisse deux buts et on n'en marque pas. On n'a pas su mettre de rythme, emballer le match, et c'est devenu difficile, parce qu'ils sont tellement bons vous savez..."