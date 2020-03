PSG - Kimpembe cartonne Dortmund

Presnel Kimpembe estime que Dortmund avait perdu son humilité après sa victoire à l'aller de ce 8e de finale de Ligue des Champions (2-1, le 18 février). Le défenseur du PSG, brillant pour contenir les assauts allemands au retour (victoire 2-0), a pointé du doigt la communication du BVB, tout en expliquant qu'elle avait offert aux champions de France un petit supplément de motivation.

"Ce sont de grands joueurs, mais voilà, je vais le dire, ils ont perdu leur humilité", a lâché Kimpembe. "Après leur victoire chez eux ils ont mis beaucoup de tweets, d'Instagram, de paroles, de ceci de cela... Que ce soit leur directeur sportif (Michael Zorc), les joueurs... On a tous vu, on a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés et nous a permis d'avoir cette petite rage. Ce soir (mercredi), ça nous a porté profit."