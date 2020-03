PSG - Tuchel évoque la préparation difficile de Paris-Dortmund

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, est revenu sur les soucis qui ont tronqué la préparation du PSG avant de retrouver Dortmund mercredi soir en Ligue des Champions. Du report de la rencontre à Strasbourg (samedi dernier, 28e journée de Ligue 1) en passant par l'angine de Kylian Mbappé ou encore le huis clos imposé face à l'épidémie de coronavirus : rien n'aura été épargné au technicien parisien.

"C'était pour moi négatif. Nous avons pris le vol jusqu'à Strasbourg mais nous n'avons pas pu jouer. C'était un dernier test pour mercredi. Aucun problème pour nous de jouer ce match avec cette intensité. C'est dommage", a-t-il déploré. "Maintenant, ça continue d'être bizarre, on va jouer sans nos supporters et dans un match comme ça, c'est super important pour créer une ambiance spéciale et mettre de la pression sur l'adversaire (...) Avec Kylian Mbappé maintenant, on a beaucoup de choses à réfléchir, mais nous sommes capables de le faire."