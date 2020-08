Juventus - Maurizio Sarri démonte l'arbitrage

L'entraîneur de la Juventus Turin, Maurizio Sarri, avait la tête des mauvais jours en conférence de presse après l'élimination de son équipe en 8es de finale de la Ligue des champions face à l'OL (2-2 en cumulé). Alors que la Vieille Dame devait rattraper un retard d'un but encaissé au match aller, un penalty a été accordé à Lyon pour une situation "folle" qui, selon le tacticien italien, n'aurait jamais dû arriver.

"Ce soir, le match a été bien. Mais on a pris un penalty absurde, si vous me le permettez. Il n'aurait même pas fallu entrer dans la surface car il y a eu une faute sur Higuain avant. L'arbitre n'a pas été au niveau de la situation. (...) Si jamais il y a des regrets, c'est qu'on a mal fait lors du match aller à Lyon. C'est très triste pour moi. Maintenant, je comprends pourquoi nos supporters considèrent la Ligue des champions comme maudite : chaque année, nous sommes pénalisés par l'arbitrage (...). Cela me laisse de l'amertume, les joueurs ont lutté jusqu'à la fin. Je les aime pour ça. Pour moi, le penalty (de Lyon) ce soir c'est deux buts. C'est ça qui nous a empêché d'arriver à la qualification. J'ai vu mes hommes y croire jusqu'à la fin. On aurait pu rendre les armes bien avant" a-t-il déclaré.