PSG - Tuchel maintient le suspense pour Mbappé

Alors que Kylian Mbappé a manqué les deux derniers entraînements du PSG (lundi et aujourd'hui), après avoir contracté une angine, Thomas Tuchel s'est exprimé au micro de la chaîne TV du club sur les chances de son attaquant de postuler pour la réception de Dortmund, demain en 8e de finale retour de la C1 (défaite 2-1 à l'aller). "Kylian est malade", a d'abord confirmé l'entraîneur allemand. "Il l'était hier et aujourd'hui, avec une angine. On va essayer de faire peut-être un petit entraînement ce soir, mais il ne s'est pas entraîné avec nous ces deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin."

Tuchel s'est également exprimé sur Thiago Silva, privé de compétitions depuis le 23 février et une blessure à la cuisse. "Il a fait tous les entraînements. On décidera demain s'il joue ou non, mais il est avec le groupe". Excepté Ander Herrera, "encore blessé", le PSG dispose d'un groupe au complet.