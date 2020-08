Vidéo - Atalanta - PSG : l'espoir grandit pour Mbappé, Ilicic déjà forfait : le journal du lundi 3 août

Qui dit nouvelle semaine dit reprise des JT MadeInFOOT. Aujourd'hui, nous revenons sur la fin du championnat en Italie et le cas Antonio Conte. L'entraîneur italien menace de claquer la porte du côté de l’Inter Milan et les dirigeants réfléchissent déjà à son potentiel successeur : Massimiliano Allegri. Mais les principales actus tournent, surtout, autour du quart de Ligue des Champions entre l'Atalanta et le PSG, programmé le 12 août prochain, qui fait déjà couler beaucoup d'encre. En effet, Kylian Mbappé devrait finalement être apte pour affronter les Italiens, tandis que Josip Ilicic est forfait pour des raisons loin d'être évidentes. Un point sur le mercato de Neymar, Aubameyang, Trincão ou encore Lacazette est aussi à retrouver...