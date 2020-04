Vidéo - Aurier et Sissoko traités d'idiots, Lukaku secoue l'Italie : le journal du mercredi 22 avril

Nouvelle polémique autour des entraînements à Tottenham. Après José Mourinho et Tanguy Ndombele, ce sont Serge Aurier et Moussa Sissoko qui ont cru bon de se filmer en train de partager leur séance. Les deux ex-toulousains sont traités d'idiots en Angleterre. Egalement au sommaire de ce journal du mercredi 22 avril, les déclarations chocs de Romelu Lukaku sur l'état de santé des joueurs de l'Inter Milan, la division chez les présidents de clubs français et du mercato, avec plusieurs infos fraîches du côté du PSG.