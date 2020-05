Vidéo - Ben Arfa est sur le marché, la LFP remplit les caisses des clubs français : le journal du mardi 5 mai

Au menu de ce journal du mardi 5 mai, la LFP et son emprunt auprès de l'Etat, dans le but de compenser provisoirement le manque à gagner en droits TV des clubs français. À retrouver aussi le désaccord entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud à propos du futur mercato de l'OM.

Dans l'actualité des transferts, également, les dossiers Camavinga, Pogba, Bouanga et Ben Arfa qui sont débattus en Espagne, mais aussi le rapprochement du Barça et de l'Inter dans l'opération Lautaro Martinez. Enfin, on revient sur le scandale qui a éclaté hier après la vidéo polémique publiée via ses réseaux sociaux par Salomon Kalou, l'attaquant du Hertha Berlin.