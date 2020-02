OM - Thauvin blessé au talon ? Jean-Pierre Bernès répond

Lundi soir, nos confrères du Late Football Club sur Canal Plus ont fait circuler la rumeur d'une blessure au talon, plus précisément d'un problème d'arthrose, de Florian Thauvin, opéré au mois de septembre d'une cheville. Jean-Pierre Bernès, l'agent du joueur marseillais, s'est alors empressé de les appeler pour donner ses précisions, en direct et avec vigueur. "Celui qui vous a donné cette info n'a pas dû faire beaucoup d'études de médecine", a débuté Bernès. "Il faut arrêter de donner des informations, surtout quand on parle du physique des joueurs. Pourquoi parlez-vous de blessure au talon ? Si vous avez une information, essayez d'en parler au médecin de l'OM, avec Florian Thauvin ou avec moi."

Après avoir tué la rumeur dans l'oeuf, l'agent de Thauvin a ensuite expliqué pourquoi le retour de son poulain a été retardé, comme l'a indiqué André Villas-Boas la semaine dernière. "Il y a eu une réunion il y a trois jours à Marseille avec les médecins de l'OM et le chirurgien qui a opéré Florian Thauvin. La cheville est en parfait état. Le chirurgien a donné son aval pour que le joueur reprenne son activité à l'extérieur, c'est-à-dire sur le terrain. Maintenant, c'est un problème physique. Regardez les exemples de joueurs qui ont repris trop tôt et qui se sont reblessés. Pour Florian Thauvin, on ne veut pas ça", a-t-il précisé. "Bien sûr qu'on va le revoir (avant la fin de la saison, ndlr). Quand vous avez un temps d'arrêt, il y a des délais incompressibles pour préparer un joueur (...) Le joueur travaille pour préparer sa reprise, c'est tout."