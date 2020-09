France - Eduardo Camavinga a bluffé les Bleus !

Pour sa première sélection sous le maillot de l'équipe de France, Eduardo Camavinga a démontré tout son talent. Entré en jeu à la 63ème minute face à la Croatie, le Breton en a fait suffisamment pour recevoir les compliments de Deschamps, Lloris et Giroud.

Eduardo Camavinga a parfaitement négocié sa première sélection chez les Bleus, à seulement 17 ans. A l'issue de la rencontre contre la Croatie ce mardi (4-2), Didier Deschamps, Hugo Lloris et Olivier Giroud ont couvert de louanges le jeune milieu de terrain rennais. "Je lui avais déjà parlé en début de stage pour lui demander de garder son naturel. Ce n'est pas évident de porter le maillot de l'équipe de France même si le public n'était pas là. Mais il est tellement à l'aise. Sur le plan athlétique, il est bien et il a cette capacité dans l'utilisation du ballon. Il dégage beaucoup de sérénité, il a le potentiel pour revenir" a déclaré Deschamps en conférence de presse.

Le capitaine des Bleus Hugo Lloris a lui aussi félicité le jeune Rennais, âgé de seulement 17 ans. "Il a été très bon, en effet. Il amène de la fraîcheur, encore plus pour nous les anciens. Il a cette prestance sur le terrain. Il voit le choses avant tout le monde, et ce soir pour sa première il a su avoir un impact et aider l'équipe avec de gros efforts au milieu. C'est une super entrée pour lui."

Enfin, Olivier Giroud, entré en jeu en même temps que la nouvelle pépite de l'équipe de France, s'est montré impressionné par les débuts prometteurs du milieu terrain. "Je lui ai dit de jouer avec la spontanéité qu'il avait affiché à l'entraînement, avec son naturel aussi. Il a beaucoup de confiance en lui et il a montré beaucoup de sérénité pour sa première. [...] C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il est impressionnant de maturité pour son âge."