France - Didier Deschamps s'enflamme pour Eduardo Camavinga

Didier Deschamps a dit tout le bien qu'il pensait d'Eduardo Camavinga, ce jeudi, en conférence de presse. Le milieu de 17 ans enchaîne sa deuxième convocation d'affilée.

Didier Deschamps a de nouveau appelé Eduardo Camavinga dans la liste des 24 Bleus qui affronteront l'Ukraine, le Portugal et la Croatie début octobre. Une décision "logique" pour le sélectionneur Didier Deschamps, après les premiers pas réussis du Rennais en septembre sous le maillot tricolore.

"Malgré son jeune âge (17 ans), il a la capacité de faire les choses très bien, au-delà de l’enthousiasme. En général, on demande avant tout aux plus jeunes de mettre beaucoup de vie. Il est capable de faire des choses que les autres font peut-être moins bien, notamment dans l’utilisation du ballon, ses prises de balle, ses orientations et la qualité de ses passes. Il a en plus un volume de jeu très intéressant" a-t-il déclaré. "Il est assez polyvalent, il n’est pas du tout embêté avec le ballon. Quand vous avez ça, c’est déjà un bon acquis. Quand vous ne l’avez pas, c’est plus dur de l’acquérir. Il a tout pour lui. Il y a des étapes, ça n’a pas été évident. Le lendemain du dernier rassemblement a été un petit peu compliqué pour lui. Vous avez contribué à faire en sorte qu’il y ait beaucoup de louanges et il le mérite".

Bref, Deschamps est convaincu de l'apport d'Eduardo Camavinga : "A partir du moment où je l’ai pris la première fois, par rapport à ce qu’il a fait et ce qu’il est capable de faire encore, ça me semble logique qu’il soit avec nous. Il a tout l’avenir devant lui, il a encore une marge de progression. Ce qu’il est capable de faire aujourd’hui est déjà très intéressant",