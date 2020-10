France - Deschamps : "Koundé pourrait être amené à intégrer le groupe France"

Didier Deschamps a évoqué le cas Jules Koundé, très performant au FC Séville et qui pourrait un jour "intégrer le groupe France" comme l'a déclaré le sélectionneur.

"C'est un joueur que l'on suit et qui est chez les espoirs. Il a une progression constante. C'est un secteur où il y a une concurrence très forte. j'ai fait des choix différents. C'est un jeune joueur, à lui de continuer tout ce qu'il fait avec son club ou les espoirs. Beaucoup sont passés par les espoirs avant d'être avec rapidement avec moi. Mais il y a de la concurrence, numériquement et qualitativement en charnière centrale. Les postes sont chers. Il y a ceux qui sont là et qui ont de l'expérience. Il y a ceux qui arrivent et il y a ceux dont fait partie Koundé qui pourraient être amenés un jour ou l'autre à intégrer le groupe France." a-t-il déclaré.