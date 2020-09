France - Upamecano : "Le PSG, la meilleure équipe en France"

Le tout nouveau défenseur des Bleus et du RB Leipzig Dayot Upamecano (21 ans) ne cache pas son intérêt à l'avenir pour le Paris Saint-Germain.

"Mon niveau augmente, je suis beaucoup sollicité, je parle avec des clubs, c’est vrai, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qu’il se passe à l’avenir. Le PSG, c'est la meilleure équipe en France, mais je reste focalisé sur la sélection. Ça me donne encore plus de force de voir des clubs me solliciter" a-t-il déclaré.