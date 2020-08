Vidéo - Bordeaux lance sa révolution : le journal du mardi 11 août

Avec les nominations de Jean-Louis Gasset et Alain Roche, les Girondins de Bordeaux débutent leur révolution ! En effet, les Bordelais sont très ambitieux et espèrent retrouver l'Europe avec l'ancien adjoint de Laurent Blanc. L'Europa League, un gros point mercato, et les dernières informations avant le début du Final-8 de Ligue des Champions sont aussi à retrouver dans ce JT !