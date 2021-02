OM - Alvaro va passer un IRM pour son genou

Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim de l'OM, a donné quelques nouvelles d'Alvaro, touché au genou dimanche soir lors de la défaite face au PSG (0-2). Le technicien franco-marocain a également évoqué les situations d'Olivier Ntcham et Arkadiusz Milik.

Pour rappel, le défenseur espagnol s'est blessé au genou après un duel avec Neymar dans la surface. Au ralenti, le genou d'Alvaro a subi une hyper extension qui pourrait être grave. "On sait le courage qu'il a, la valeur qu'il a pour l'équipe. On fera une IRM demain matin pour en savoir plus sur la situation de son genou" a déclaré Larguet.