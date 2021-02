PSG - Pochettino : "On a eu ce qu'on était venu chercher"

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, se réjouit de la victoire des siens ce dimanche sur la pelouse du Vélodrome lors du classique face à l'OM (0-2).

"On doit pouvoir jouer dans différents registres de jeu. On a marqué assez rapidement et après on a contrôlé, parfois le bloc était un peu plus haut, parfois un peu plus bas. On a eu quelques situations mais on a contrôlé le ballon. Je suis content de la prestation de Kylian et de celle de l'équipe. C'était une prestation très solide et on a eu ce qu'on était venu chercher ici, c'est-à-dire la victoire"a lâché Pochettino. "On était focalisé sur ce match uniquement. On ne pense pas à préparer un prochain match. Marseille a ses points forts, ses qualités, on doit penser à nous-mêmes, à être forts. Et ne pas préparer un match dans quelques semaines".