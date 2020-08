Vidéo - Comment s'est construit l'Atalanta, révélation de la décennie en Italie

Cette saison, s’il y a un club qui agite l’Europe, et plus particulièrement l’Italie, c’est bien l'Atalanta Bergame. Peu connue sur le Vieux Continent, et dans l’ombre de ses voisins lombards que sont les géants de l'Inter et de l’AC Milan, l’écurie de la ville de Bergame a jusqu’ici été habituée aux seconds rôles voire à l’anonymat, jonglant au cours de ses 113 ans d’existence entre les différentes divisions du football italien.

Aujourd'hui, les choses sont bien différentes pour la formation lombarde. Gian Piero Gasperini, arrivé sur le banc bergamasque à l’été 2016, a véritablement révolutionné la Dea. Retour sur l’explosion d’une formation, qui s'apprête à affronter le PSG le 12 août prochain pour le premier quart de finale de son histoire en LDC.

