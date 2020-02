LDC - La C1 menacée par le coronavirus ?

Alors que le football italien est touché par le coronavirus (quatre matchs ont été annulés le week-end dernier), des interrogations se posent sur les prochaines rencontres de Ligue des Champions : le déplacement de la Juventus Turin à Lyon mercredi et surtout le choc Naples-Barcelone mardi.

D'après ESPN, des prises de températures seront effectuées sur les joueurs catalans dès leur arrivée en Italie et le moindre joueur affichant un état de santé inquiétant sera envoyé à l'hôpital. Par la voix d'un de ses membres, cité par L'Equipe, l'UEFA a assuré "suivre de près la situation et être en contact avec les clubs et les autorités responsables". On l'a bien compris, la prévention est de rigueur sur le vieux continent.