Leipzig - Nagelsmann reconnaît la supériorité du PSG

Battu par le PSG ce mardi en demi-finale de la Ligue des Champions (3-0), Julian Nagelsmann n'hésite pas à reconnaître la supériorité du club français. Le jeune entraîneur du RB Leipzig fait part de sa fierté après le beau parcours de son club.

"Je retiendrai que les garçons n'ont pas eu peur face à l'un des adversaires les plus difficiles", a d'abord souligné Nagelsmann. "Nous avons montré le bon caractère. Mais nous devons accepter que l'adversaire était tout simplement meilleur aujourd'hui. Il existe certains différences au niveau européen. Je souhaite à tous mes joueurs que nous fêterons à nouveau de tels succès, que nous nous retrouverons en Ligue des Champions et que nous vivrons de tels moments encore et encore."