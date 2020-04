Vidéo - Des pertes colossales pour le PSG, un nouveau candidat au rachat de Newcastle : le journal du mardi 28 avril

La suite du feuilleton autour du rachat de Newcastle et les conséquences du coronavirus sur l'économie du PSG, où la question de la baisse des salaires n'a toujours pas été réglée, sont au menu de ce journal du mardi 28 avril 2020. On y évoque aussi le pessimisme grandissant de la presse catalane au sujet d'un retour de Neymar, le débat autour de la reprise en Serie A et, bien sûr, le décès tragique de Robert Herbin, l'ex-entraîneur mythique de l'AS St-Etienne, à l'âge de 81 ans.