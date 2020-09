France - Le rêve éveillé d'Eduardo Camavinga

L'équipe de France va disputer ses deux premiers matches de Ligue des Nations en Suède (le 5 septembre) et face à la Croatie (le 8 septembre). En conférence de presse, mardi, le nouvel appelé Eduardo Camavinga a déclaré qu'il rêvait de jouer ses premières minutes en Bleu, que Mbappé était une source d'inspiration pour les jeunes, et qu'il était trop tôt pour parler de son avenir.

"L'un des plus jeunes ? J'ai vu ça. Ce n'est pas le plus important. Il faut d'abord faire un bon stage et après rester le plus longtemps possible. Ce serait un rêve (de jouer), un rêve de gosse même si je suis encore un enfant. (rires) Ce serait quelque chose de fabuleux, surtout pour mes proches, quelque chose que je voulais depuis tout petit" a-t-il déclaré.