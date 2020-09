France - Didier Deschamps promet qu'Eduardo Camavinga aura sa chance !

L'équipe de France va disputer ses deux premiers matches de Ligue des Nations en Suède (le 5 septembre) et face à la Croatie (le 8 septembre). En conférence de presse, lundi, le sélectionneur Didier Deschamps a déclaré qu'Eduardo Camavinga serait amené à avoir du temps de jeu lors de ces deux rendez-vous.

"Malgré son jeune âge, il est en pleine confiance. Il a des qualités techniques dans l'utilisation du ballon et il met un but magnifique dans sa conception. Mais le fait de voir son corps aussi délié par les deux ou trois feintes de corps qu'il réalise, sans pour autant toucher le ballon, montre qu'il a cette aisance technique qui peut lui permettre d'être décisif dans des zones offensives" explique Deschamps. "Il faut évidemment le gérer parce qu'il est jeune et cette sélection vient vite. Mais à partir du moment où il est dans le groupe, il est censé pouvoir jouer autant que les autres. Il va donc être géré comme n'importe quel joueur et il sera amené à avoir un certain temps de jeu, forcément."

Le jeune milieu de terrain de 17 ans, auteur d'un but et d'une passe décisive en deux matchs de L1, devrait donc avoir du temps de jeu avec les Bleus. "Le fait de le prendre aujourd'hui revient à considérer qu'il fait partie des joueurs susceptibles d'être dans la liste des 23. Mais on peut considérer la même chose pour les joueurs que j'ai pris avant et ceux que je prendrai après. Il y a aussi des joueurs absents. J'aurai des choix à faire ensuite. Je ne l'ai pas pris juste pour le prendre ou faire plaisir à qui que ce soit. Je l'ai dit le jour de la liste, c'est peut-être tôt ou très tôt. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas capable, mais il a commencé il y a peu et il faut toujours un certain temps pour arriver au niveau international. Les circonstances (le forfait de Paul Pogba) font qu'il est venu un peu tôt mais je sais très bien qu'il a le potentiel, même s'il y a le risque qu'il connaisse une période plus difficile". À Camavinga d'impressionner le sélectionneur.