Rennes - Stéphan se pose des questions sur l'arbitrage

Le Stade Rennais s'est lourdement incliné sur la pelouse de Stamford Bridge contre Chelsea (3-0) lors de la troisième journée du groupe E de la Ligue des champions. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du club breton Julien Stéphan a déploré le second penalty concédé et encaissé par son équipe, qui a également entraîné l'expulsion du latéral gauche brésilien Henrique Dalbert.

"Oui, de l'incompréhension car j'étais sur ce règlement-là aussi, à moins qu'il ait changé et qu'on n'en ait pas eu connaissance. Sinon, il faudrait demander à l'arbitre qui a pris sa décision en son âme et conscience. Derrière, je pense aussi qu'il doit y avoir de la psychologie, parce qu'on tue le match quand on met un deuxième carton jaune à un joueur sur ce genre de situation. On sait que le match est terminé, donc il y a une double incompréhension. Mais ils ont revu, ils ont checké, ils ont pris leur décision, mais nous, on ne la comprend pas, on ne comprend pas pourquoi on checke ça et pas la main de Zouma à la 7e minute de jeu. Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, mais c'est vrai qu'on est frustrés par ces décisions qui ont eu un impact très important sur le déroulé du match et le résultat. Ce qui s'est passé aujourd'hui (mercredi) est très surprenant, je ne pense pas que ça se serait réalisé de l'autre côté, mais je vais m'évertuer à commenter ce qu'il s'est passé sur le terrain au niveau foot, tactique et technique" a-t-il déclaré.