Vidéo - Julien Cazarre enflamme Marseille, les joueurs de Liga se rebellent : le journal du vendredi 24 avril

Au sommaire de ce journal du vendredi 24 avril le potentiel refus des joueurs de la Liga de reprendre la compétition et l'apparition polémique de Julien Cazarre dans un talk-show de supporters marseillais. A retrouver également les dates de reprise de la Serie A, les critères de qualifications pour les coupes d’Europe la saison prochaine, et du mercato : les dossiers Camavinga et Pogba au Real, Werner qui aurait donné son accord à Liverpool, ou encore Sandro Tonali courtisé par le Barça et le PSG...