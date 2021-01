Vidéo - L'avant-match PSG-OM, l'OM recale Diego Costa, Canal+ chamboule la L1 : le journal du mercredi 13 janvier

L'avant-match entre le PSG et l'OM pour le Trophée des Champions, Diego Costa recalé par Marseille, la bombe de Canal+ concernant les droits TV en France ou encore les victoires de l'Atlético et de Manchester United. On commence tout de suite ce journal du jour.

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !