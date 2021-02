OM - La vive émotion de Saîf-Eddine Khaoui après son doublé face à Nice

Au micro de Canal+, quelques minutes après le coup de sifflet final de Marseille-Nice (3-2), Saîf-Eddine Khaoui a analysé la rencontre. Auteur d'un doublé, le milieu offensif de 25 ans, qui n'a pas vraiment sa chance depuis sa signature à l'OM (10 matchs cette saison), n'a pas pu contenir ses émotions.

"Personnellement, je l'attendais depuis longtemps (ce match, ndlr). J'avais une chance déjà d'être titulaire, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Maintenant, collectivement on a fait un gros match. Je pense que ça sera notre match référence pour la suite et on repart avec les trois points ce soir. C'est génial" a-t-il déclaré. Relancé sur son match, Khaoui a brisé la carapace. "J'ai la chance d'avoir eu la confiance du coach et ça change tout pour un joueur. Ce soir, je lui ai rendu sur le terrain et, franchement, merci beaucoup. (...) Là, je vais savourer avec ma famille, mes amis, ma femme, c'est incroyable. Depuis le temps que j'attendais ça dans ce club-là... C'est mon club de cœur depuis tout petit, c'est incroyable, c'est dingue".