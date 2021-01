Vidéo - L'énorme clash entre Ibrahimovic et Lukaku, les pertes monstrueuses de la LFP : le journal du mercredi 27 janvier

La grosse altercation entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku lors de la victoire de l'Inter face au Milan, les pertes monstrueuses du football français à cause du covid, Morgan Sanson signe à Aston Villa, Thomas Tuchel débarque à Chelsea. On parle de tout ça dans le JT du jour !

