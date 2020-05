Après Thomas Meunier, ce sont Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, également en fin de contrat au PSG, qui alimentent l'actualité mercato de ce mardi 19 mai 2020. Toujours au sommaire de notre journal, la reprise des entraînements collectifs en Espagne et en Angleterre, les derniers remous à Marseille et les avancées du FC Barcelone sur le mercato.